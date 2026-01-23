ALLERTA METEO in Campania, temporali intensi e rischio allagamenti: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele).

Allerta meteo in Campania del 24 gennaio

Si prevedono precipitazioni locali, a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

“Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico. Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile.

Dopo l’avanzata del ciclone Harry, che ha colpito in particolare il Sud, è atteso un nuovo vortice ciclonico del Nord Atlantico che estenderà la fase di maltempo dando inizio ad una nuova ondata di temporali e correnti gelide.