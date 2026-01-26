Stasera La Preside su Rai 1, tra scoperte e nuovi amori: le anticipazioni della terza puntata

Andra in onda questa sera, 26 gennaio, su Rai 1 la terza puntata de La Preside, la nuova serie napoletana ambientata a Caivano, che stando alle anticipazioni offrirà non pochi colpi di scena.

La Preside su Rai 1: le anticipazioni della terza puntata

La fiction, girata in particolare tra Caivano e San Giovanni a Teduccio, si ispira alla storia della dirigente scolastica Eugenia Carfora, interpretata da Luisa Ranieri, trattando i temi della legalità e della dispersione scolastica, mettendo in evidenza il coraggio e la determinazione di una preside che si batte con tenacia per i giovani del Parco Verde.

Nel quinto episodio, intitolato Le forze oscure, Lucia mette in pericolo la sua sicurezza per difendere Nicola. Intanto i fratelli Gessica e Tano continuano a coltivare la loro passione per il canto, iniziando a distanziarsi dalla vita scolastica. La preside Liguori, intanto, lavora a pieno ritmo per la realizzazione dell’alberghiero ma, proprio dedicandosi al progetto, inizia a nutrire dei dubbi sul maresciallo Corsi.

Nel sesto episodio, dal titolo L’amore non ha colpe, Michele scopre il rapporto segreto tra Lucia e Nicola. Intanto Mario viene coinvolto in un violento agguato. Si compie, inoltre, il volere della preside in relazione alla tintoria di Gianni che, per legge, dovrà essere smantellata dall’istituto. Un sogno avverato per la preside ma che, tuttavia, dura poco: il maresciallo Corsi interviene sequestrando la nuova ala della scuola e bloccando ogni tipo di intervento. Il maresciallo inizia anche a seguire con insistenza Andrea, il figlio di Eugenia, alimentando ancor di più i sospetti della preside che non ne comprende i motivi.

Le prime puntate della fiction hanno riscosso notevole successo, registrando un boom di ascolti. Non sono mancate le critiche per una narrazione considerata “tossica” del Sud che fa leva sui classici stereotipi non lasciando trasparire la reale immagine di Napoli.