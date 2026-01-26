Lacrime per Rebecca, è morta a 19 anni nel sonno: la tragedia in Campania

Tragedia a Cassano Irpino, in provincia di Avellino, per la scomparsa di Rebecca Caccavallo, una ragazza di 19 anni che sarebbe morta nel sonno, all’interno della sua abitazione.

Cassano Irpino, ragazza morta nel sonno a 19 anni

La giovane, di origini napoletane ma residente con la famiglia a Cassano Irpino, sarebbe deceduta improvvisamente. Un lutto che ha sconvolto l’intera comunità per la morte prematura di una ragazza molto conosciuta in paese e che sognava di fare il medico.

Un dolore incolmabile per la mamma, il papà e la sorella, una famiglia avvolta dall’affetto dei concittadini, a seguito della tragica notizia. I funerali si sono svolti il 25 gennaio presso la Chiesa di San Nicola di Bari in Polvica.

“L’amministrazione comunale di Nusco e tutta la Comunità nuscana si stringono con profondo dolore attorno alla famiglia e agli amici della giovane ragazza di Cassano Irpino, Rebecca, scomparsa all’età di soli 19 anni“ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Nusco.

“Una notizia che ci ha lasciati sgomenti, increduli, senza parole. Di fronte ad una perdita così improvvisa e incomprensibile, ogni parola sembra insufficiente. Ad un’età in cui la vita dovrebbe ancora offrire tanto, il destino ha spezzato un sorriso, un sogno, una speranza. A nome di tutti i cittadini di Nusco, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia colpita da questo immenso dolore e a tutte le persone che le hanno voluto bene”.

“In questo momento di lutto, ci uniamo al silenzio e alla preghiera della comunità di Cassano Irpino, con rispetto e commozione. Che la terra le sia lieve, dolce angelo“.