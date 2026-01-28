Forti precipitazioni in corso: prorogata l’ALLERTA METEO in Campania

Allerta meteo prorogata in Campania dove sono in corso fenomeni temporaleschi intensi: a darne notizia è la Protezione Civile Regionale.

Prorogata allerta meteo in Campania

Situazione meteorologica ancora critica in Campania, dove sono in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato.

La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale.

Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l’intervento della protezione civile regionale ma nella zona al confine con il comune di Marano è stata segnalata la caduta di un albero sulla carreggiata ed altre situazioni che hanno mandato in tilt il traffico in provincia e nel capoluogo.

Piogge, vento e temporali: le zone interessate

La situazione, fanno sapere dalla Protezione Civile, è costantemente monitorata. Considerata l’evoluzione della perturbazione in atto e valutate le possibili conseguenze che le precipitazioni potrebbero avere dal punto di vista del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta Gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio (dalla mezzanotte sono escluse solo le zone 4 e 7: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro).

L’allerta riguarda piogge e temporali che a scala locale, soprattutto fino alla tarda mattinata di domani, potrebbero ancora rivelarsi intense, ma anche la possibilità di fenomeni come frane, smottamenti e caduta massi che si potrebbero verificare nonostante l’assenza di nuove precipitazioni per il “rischio residuo” dovuto alle piogge di queste ore.

Termina invece alla mezzanotte l’allerta meteo per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate.

La raccomandazione che arriva da via Santa Lucia è di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure di prevenzione strutturale e non strutturale per mitigare i fenomeni previsti in linea con i rispettivi Piani comunali di Protezione civile e di proseguire il monitoraggio della corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte.