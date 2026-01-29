Tempesta Kristin in arrivo, raffiche di vento eccezionali e piogge in Campania: fino a quando

Prosegue l’ondata di maltempo in Campania che, stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore darà il via a forti raffiche di vento per poi lasciare spazio ad ulteriori perturbazioni.

Meteo, maltempo in Campania: le previsioni

La tempesta Kristin, che sta mettendo in ginocchio il Portogallo, sembrerebbe diretta verso l’Italia (seppur in una forma decisamente attenuata) generando piogge torrenziali e raffiche di vento eccezionali. Stando alle stime de Il Meteo, infatti, sono attesi venti molto forti e raffiche di burrasca che andranno a colpire diverse Regioni.

In particolare tra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì 30 gennaio è previsto anche un calo delle temperature al Sud con i termometri che potrebbero crollare di 4-5 gradi in poche ore, riportando un clima molto freddo. Nemmeno nel corso del weekend la situazione dovrebbe migliorare, al contrario è previsto un nuovo rinforzo del vento.

Le correnti saranno accompagnate ancora una volta dalle piogge che proseguiranno senza sosta almeno fino a venerdì. Il flusso atlantico non si fermerà nemmeno con la fine di gennaio: anche l’inizio del mese di febbraio sarà caratterizzato da piogge e l’arrivo di un nuovo fronte che colpirà in particolare Nord e Centro.

Verso metà febbraio, invece, a farla da padrone dovrebbe essere il freddo, con un ulteriore irrigidimento delle temperature che aprirebbero la strada al vero e crudo inverno. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.