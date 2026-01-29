Elicottero precipitato, è morto anche il pilota: era il giorno del suo compleanno

Sale a 2 il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto lo scorso martedì a Benevento dove un elicottero ultraleggero è precipitato schiantandosi al suolo: all’ospedale Cardarelli di Napoli è morto il pilota Venanzio Rapolla. A renderlo noto è l’Ansa.

Incidente elicottero a Benevento: è morto anche il pilota

Dopo il decesso di Pasquale Esposito, il manager ed imprenditore di Airola 76enne, si è spento anche Venanzio Rapolla, colonnello in pensione dell’Aviazione e istruttore, che era alla guida dell’elicottero. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi rendendo necessario il trasferimento dal nosocomio di Benevento all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Stando a quanto emerso, a seguito dell’impatto sul campo volo dell’aeroclub di Benevento, avrebbe riportato gravi ustioni sul 90% del suo corpo. Le lesioni si sarebbero rivelate fatali per il 69enne che avrebbe compiuto gli anni proprio nel giorno dell’incidente. Pasquale Esposito, invece, sarebbe morto sul colpo.

Rapolla era un esperto pilota. Aveva praticato la professione di elicotterista per 37 anni per poi assumere il ruolo di istruttore ed esaminatore di aerei ed elicotteri dell’Aeroclub Italia. Ha fondato, inoltre, l’Aeroclub di Benevento, ottenendo più volte il titolo di campione di specialità aerea.

Al momento non sono ancora state accertate le cause dell’incidente. Le ipotesi principali spaziano dal guasto tecnico del velivolo ad un improvviso malore, non escludendo un probabile errore umano.