Tragedia nel Napoletano, uomo morto folgorato nella notte: aveva 48 anni

Tragedia a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove questa notte un uomo di 48 anni è morto folgorato. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità.

Sant’Anastasia, morto folgorato a 48 anni: la tragedia

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il 48enne sarebbe rimasto folgorato durante l’ispezione di un’intercapedine, in via Castiello, probabilmente dopo essersi accorto di un guasto alla linea elettrica. Sarebbe stato proprio in quel momento che avrebbe perso la vita improvvisamente.

E’ probabile che la scossa abbia provocato un arresto cardiocircolatorio all’uomo che sarebbe deceduto sul colpo. A nulla, infatti, sarebbero serviti i tentativi di rianimarlo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia per i rilievi del caso funzionali all’avvio delle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire ad eventuali responsabili. Intanto la salma è stata posta sotto sequestro.