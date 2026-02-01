Trova la droga sul tavolo e la mangia, paura nel Napoletano: bimba di un anno in ospedale

Una bambina di appena un anno è giunta in condizioni molto serie al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dopo aver ingerito della droga: stando a quanto emerso la piccola avrebbe prelevato la sostanza dal tavolo dell’abitazione.

Bambina di un anno in ospedale a Nola: ha ingerito droga

La droga sarebbe stata portata in casa dal papà, un 26enne già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe ammesso le sue responsabilità. La bambina è stata accompagnata in ospedale dalla mamma, una donna poco più che ventenne. La famiglia, con un’altra figlia di poche settimane, risiede a Brusciano.

La piccola avrebbe manifestato vomito, perdita di conoscenza e spossatezza. Sarebbero stati medici ed infermieri del pronto soccorso ad allertare i carabinieri dopo aver appurato che il malessere della piccola si legasse ad una porzione di droga.

“Come sindaco sento il dovere di intervenire pubblicamente su quanto accaduto. Una bambina di un anno è stata ricoverata dopo aver ingerito una sostanza stupefacente: un fatto gravissimo, che mi colpisce prima di tutto come cittadino e poi come Sindaco di tutta la nostra comunità” – ha dichiarato il sindaco di Brusciano, Giacomo Romano.

“La priorità assoluta è e resta la tutela della minore. Per questo mi sono recato personalmente in ospedale per sincerarmi delle sue condizioni e ho disposto l’immediata attivazione dei servizi sociali comunali, in raccordo con le autorità competenti. Abbiamo attivato la rete di protezione con i servizi sociali del comune di Pomigliano, la cui famiglia è residente”.

“Mi conforta aver trovato una grande umanità nel personale medico che ha in cura la piccola. La nostra comunità non può e non deve voltarsi dall’altra parte. Proteggere i bambini significa assumersi responsabilità, senza ambiguità e senza silenzi. Brusciano è e sarà sempre dalla parte dei più fragili”.