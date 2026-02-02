Molesta i passanti nel Napoletano poi colpisce il carabiniere: lo ha morso con forza al petto

Un uomo di 50 anni è finito in manette dopo aver molestato diversi passanti a Secondigliano per poi aggredire con un morso al petto un carabiniere giunto sul posto.

Secondigliano, morso al petto al carabiniere: arrestato

Sarebbero stati alcuni residenti ad allertare il 112 per un uomo, di origine ghanese, che in via Roma, verso Scampia, avrebbe iniziato a molestare con insistenza i presenti. Intervenuti per riportare la calma, i carabinieri della stazione di Secondigliano hanno chiesto le sue generalità.

L’uomo si sarebbe opposto al controllo arrivando a colpire uno dei militari: lo avrebbe morso con forza in corrispondenza del petto, causandogli lesioni ritenute guaribili in 7 giorni. Il 50enne è finito in manette e dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Nelle stesse ore un simile episodio si è verificato a Saviano, ancora nel Napoletano, dove sarebbero stati 3 giovani ad inveire contro i carabinieri. Anche in questo caso l’intervento dei militari è partito dalla segnalazione pervenuta di un gruppo di ragazzini muniti di mazze di legno.

I carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Piazzolla di Nola hanno raggiunto la minicar con a bordo i 3 giovani che, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga, lanciando durante la corsa una chiave per ruota di scorta, probabilmente con l’intento di colpire la gazzella.

I ragazzini vengono fermati poco dopo: due hanno 16 anni e il terzo ne ha 15. Sono stati denunciati e affidati ai genitori.