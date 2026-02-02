Si sente male a casa dell’amico, la tragedia a Napoli: è morto a 20 anni. Cosa è successo

Tragedia a Pianura, nel Napoletano, dove un ragazzo di soli 20 anni è morto all’interno dell’abitazione di un amico. Un decesso ancora avvolto nel mistero che ha sconvolto l’intera città partenopea.

Pianura, ragazzo morto a casa dell’amico: aveva 20 anni

Stando a quanto emerso, il giovane si trovava nell’appartamento di un suo amico, situato nel quartiere di Pianura, quando avrebbe iniziato a sentirsi male. Al momento non si conoscono le cause del decesso ma una delle ipotesi avanzate riguarda una possibile overdose.

Dunque è probabile che il giovane abbia assunto sostanze stupefacenti, circostanza ancora tutta da confermare con le opportune indagini. Per il 20enne, incensurato, a nulla sarebbe servito nemmeno l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Pianura che hanno segnalato l’accaduto al pubblico ministero di turno, richiedendo poi l’intervento del medico legale che ha effettuato una prima ispezione del corpo.

Sarà l’autopsia a chiarire con esattezza le reali cause del decesso. Intanto anche l’amico della vittima, che pare si trovasse con lui in quel momento, è stato ascoltato dalle forze dell’ordine.