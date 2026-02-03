Tragedia a Napoli, ragazza accoltellata alla schiena: è morta in ospedale a 22 anni

Tragedia a Napoli dove una ragazza di 22 anni, giunta in ospedale dopo essere stata accoltellata alla schiena, è morta.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il decesso si sarebbe verificato presso l’ospedale Villa Betania di Ponticelli. La giovane sarebbe giunta al pronto soccorso con ferite da arma da taglio sulla schiena, perdendo la vita poco dopo. Le lesioni riportate si sarebbero rivelate troppo gravi, fino a causarne il decesso.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia per avviare le indagini e far luce sulla vicenda. Al momento non si conosce la dinamica della tragedia. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.