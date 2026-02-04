Luisa Ranieri al Santobono di Napoli per i bimbi malati: “Visita intensa, ti resta addosso”
Feb 04, 2026 - Veronica Ronza
Luisa Ranieri all'ospedale Santobono di Napoli
Nel pieno del successo de La Preside, Luisa Ranieri ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, regalando un momento di gioia e spensieratezza ai bambini e ai loro genitori.
Luisa Ranieri al Santobono di Napoli: “Una visita intensa”
L’attrice napoletana, che ha interpretato la dirigente scolastica Eugenia Liguori (ispirata a Eugenia Carfora) nella fiction di Rai 1, ha incontrato i piccoli degenti dei reparti pediatrici dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon, dedicando loro tempo e attenzione. L’incontro si è svolto in forma riservata, nel pieno risptto della privacy dei bimbi e delle loro famiglie.
La visita rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Artis Suavitas Aps, associazione presieduta dall’avvocato Antonio Larizza, impegnata durante tutto l’anno nel sostenere attività culturali e di supporto all’interno dell’ospedale, a partire dalla biblioteca permanente a disposizione dei bambini ricoverati.
“È stata una visita intensa. Al Santobono si percepisce quanto il lavoro quotidiano degli infermieri, dei medici e di tutto il personale faccia la differenza. Competenza e cuore. I sorrisi dei piccoli pazienti e dei loro genitori trasmettono un coraggio straordinario. E una forza che, silenziosamente, ti resta addosso“ – ha dichiarato Luisa Ranieri al termine della visita.
“Queste visite hanno un valore che va oltre il singolo momento. La presenza di figure del mondo della cultura e dello spettacolo contribuisce a rendere più umano il tempo trascorso in ospedale e rafforza il senso delle attività che l’associazione porta avanti durante tutto l’anno, a partire dalla biblioteca, pensata come spazio di continuità e non come iniziativa episodica” – afferma l’avvocato Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps.
“Grazie a Luisa Ranieri che, con la sua visita, insieme all’associazione Artis Suavitas e all’avvocato Larizza, ha portato conforto e autentica vicinanza ai nostri bimbi e alle loro famiglie. Il suo impegno artistico e umano, anche attraverso la fiction La Preside, è testimonianza di un forte valore sociale che contribuisce a rappresentare la Napoli migliore, in grado di generare modelli positivi di empatia e solidarietà” – dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon che ha partecipato alla visita insieme alla direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano.