Luisa Ranieri al Santobono di Napoli per i bimbi malati: “Visita intensa, ti resta addosso”

Nel pieno del successo de La Preside, Luisa Ranieri ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, regalando un momento di gioia e spensieratezza ai bambini e ai loro genitori.

Luisa Ranieri al Santobono di Napoli: “Una visita intensa”

L’attrice napoletana, che ha interpretato la dirigente scolastica Eugenia Liguori (ispirata a Eugenia Carfora) nella fiction di Rai 1, ha incontrato i piccoli degenti dei reparti pediatrici dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon, dedicando loro tempo e attenzione. L’incontro si è svolto in forma riservata, nel pieno risptto della privacy dei bimbi e delle loro famiglie.

La visita rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Artis Suavitas Aps, associazione presieduta dall’avvocato Antonio Larizza, impegnata durante tutto l’anno nel sostenere attività culturali e di supporto all’interno dell’ospedale, a partire dalla biblioteca permanente a disposizione dei bambini ricoverati.

“È stata una visita intensa. Al Santobono si percepisce quanto il lavoro quotidiano degli infermieri, dei medici e di tutto il personale faccia la differenza. Competenza e cuore. I sorrisi dei piccoli pazienti e dei loro genitori trasmettono un coraggio straordinario. E una forza che, silenziosamente, ti resta addosso“ – ha dichiarato Luisa Ranieri al termine della visita.

“Queste visite hanno un valore che va oltre il singolo momento. La presenza di figure del mondo della cultura e dello spettacolo contribuisce a rendere più umano il tempo trascorso in ospedale e rafforza il senso delle attività che l’associazione porta avanti durante tutto l’anno, a partire dalla biblioteca, pensata come spazio di continuità e non come iniziativa episodica” – afferma l’avvocato Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps.

“Grazie a Luisa Ranieri che, con la sua visita, insieme all’associazione Artis Suavitas e all’avvocato Larizza, ha portato conforto e autentica vicinanza ai nostri bimbi e alle loro famiglie. Il suo impegno artistico e umano, anche attraverso la fiction La Preside, è testimonianza di un forte valore sociale che contribuisce a rappresentare la Napoli migliore, in grado di generare modelli positivi di empatia e solidarietà” – dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon che ha partecipato alla visita insieme alla direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano.