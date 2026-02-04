Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Arriva lo Scirocco, caldo anomalo al Sud. Oltre 20 gradi e clima mite: da quando

Feb 04, 2026 - Veronica Ronza

Meteo a Napoli

Dopo l’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni le termperature aumenteranno decisamente al Sud, dando il via ad una fase di caldo anomalo.

Meteo, arriva il caldo anomalo al Sud: da quando

Secondo le stime de Il Meteo, i valori subiranno un rialzo significativo su diverse regioni grazie all’arrivo di intensi venti di Scirocco che faranno salire le temperature anche oltre i 20 gradi, favorendo un contesto climatico del tutto mite per il periodo.

Si assisterà ad una vera e propria fase di caldo anomalo per il periodo, con picchi insoliti per l’inizio del mese di febbraio, nonostante il passaggio delle perturbazioni atlantiche che stanno continuando a generale piogge improvvise ed intense.

L’orientamento delle correnti dai quadranti meridionali influenzerà soprattutto le regioni del Sud e le due isole maggiori. Proprio in queste zone, infatti, entro la seconda parte della settimana, le colonnine di mercurio saliranno rapidamente.

I valori massimi saranno registrati in Sicilia e in Puglia ma anche in altre regioni del Mezzogiorno e del Centro l’ondata di “caldo” sarà rilevante. In generale, tutta la penisola registrerà temperature in aumento anche se al Nord il rialzo sarà molto più contenuto.

Questa configurazione potrebbe caratterizzare il quadro climatico almeno fino all’inizio della prossima settimana. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.

Tag
previsioni meteo
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre