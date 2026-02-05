Litigano e lei scappa dall’auto, sangue nel Napoletano: lui la accoltella tra schiena e gambe

Un uomo, originario di Pozzuoli, avrebbe accoltellato la compagna al culmine di una lite: è successo nella notte in un’area di parcheggio dell’Asse Mediano, a Giugliano.

Ha accoltellato la compagna: dramma sull’Asse Mediano

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, la coppia si trovava in auto quando probabilmente sarebbe scoppiata la discussione. Un litigio poi degenerato che avrebbe spinto la donna a scappare dalla vettura: proprio in quel momento sarebbe stata colpita alle gambe e alla schiena con un’arma da taglio.

La giovane sarebbe stata soccorsa dai sanitari del 118 che, dopo aver constatato le sue gravi condizioni, avrebbero trasferito d’urgenza la paziente presso l’ospedale Pineta Grande. La vittima è già stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che le ha salvato la vita. Attualmente è ancora ricoverata sotto osservazione ma non è in pericolo.

Anche l’aggressore avrebbe riportato delle ferite al petto e alla mano, probabilmente autoinferte. L’uomo è stato accompagnato presso l’ospedale d’Aversa dai sanitari e dagli agenti di polizia. Secondo le prime indiscrezioni circolate si tratterebbe di un operatore sanitario in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.