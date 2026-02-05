Uccisa dal fratello, lui in lacrime: “Avevo mal di testa. Calcio al cane e non ci ho visto più”

Avrebbe confessato l’omicidio fornendo nuovi particolari Giuseppe Musella, il 28enne accusato di aver ucciso sua sorella Ylenia, di 22 anni, al rione Conocal di Ponticelli.

Omicidio Ponticelli, il fratello di Ylenia: “Non ci ho visto più”

Stando a quanto emerso, i due fratelli si trovavano in casa quando avrebbero iniziato a litigare. Secondo il racconto di Giuseppe, la ragazza stava ascoltando musica ad alto volume mentre lui, in stato influenzale, chiedeva di riposare. A scatenare l’ira del giovane anche un calcio che Ylenia avrebbe dato al cagnolino.

“Sono stato io, adesso vi racconto tutto. Ancora non so come possa essere riuscito a fare questo. Avevo un feroce mal di testa, non riuscivo a riposare perché Ylenia stava ascoltando musica ad alto volume” – avrebbe raccontato agli inquirenti, come reso noto da Il Mattino.

Una discussione degenerata quando la 22enne, a detta del fratello, avrebbe sferrato un calcio al cane, che probabilmente aveva fatto la pipì sul pavimento di casa: “Lì non ci ho visto più e le ho dato un paio di schiaffi”.

Ylenia, infatti, sarebbe giunta in ospedale col volto tumefatto. Avrebbe, però, cercato di difendersi, aprendo la porta di casa per scappare: sarebbe stato in quel momento che il fratello le avrebbe lanciato un coltello contro, causandogli una grave lesione alla schiena.

La vittima avrebbe imboccato via Al Chiaro di Luna ma, dopo pochi passi, si sarebbe accasciata al suolo. Di qui l’arrivo del fratello che, dopo averla caricata in auto, avrebbe lasciato la 22enne all’esterno del pronto soccorso di Villa Betania, dove la giovane è deceduta.

La fuga del 28enne sarebbe, però, durata poco. Nella notte lui stesso si sarebbe presentato in commissariato confessando il delitto, mostrandosi afflitto e disperato per quanto successo. Più volte avrebbe ripetuto che non aveva intenzione di ucciderla ma che la situazione gli è scappata di mano.