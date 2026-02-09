Padre e figlio trovati morti in casa, l’allarme e la tragica scoperta: cosa è successo

Dramma a Zafferia, frazione di Messina, dove all’interno di un appartamento sono stati ritrovati morti padre e figlio. Un decesso avvolto nel mistero che ha sconvolto l’intera comunità.

Padre e figlio trovati morti in casa a Zafferia: la tragedia

A far scattare l’allarme sarebbe stato l’altro figlio dell’uomo, residente fuori regione, che non riusciva a mettersi in contatto telefonico né con il padre né con il fratello. Si sarebbe rivolto anche ai vicini che effettivamente nemmeno avevano notizie dei due.

Di qui l’arrivo degli agenti della polizia che avrebbero sfondato una finestra per introdursi nell’appartamento, trovandosi dinanzi la tragica scena: i due uomini, rispettivamente di 80 e 50 anni, giacevano in casa privi di vita. A nulla sarebbe servito l’intervento dei sanitari del 118 che non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Secondo i primi accertamenti sui cadaveri, entrambi sarebbero deceduti nelle 72 ore precedenti alla scoperta dei corpi. Nessuno dei due mostrava segni di violenza sul corpo, per cui si escludono motivi legati a possibili aggressioni. Il decesso non sarebbe avvenuto nemmeno per intossicazione, non essendovi alcuna fonte di monossido di carbonio.

L’ipotesi principale, attualmente, in assenza di ulteriori elementi significativa, è quella di una morte naturale. Proseguiranno, tuttavia, le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.