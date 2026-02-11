Dopo il Ciclone di San Valentino cambia tutto con l’Anticiclone: quando smetterà di piovere

Dopo la nuova ondata di maltempo, stando alle previsioni meteo, è prevista una svolta climatica: tornerà a farsi strada in Italia un anticiclone stabile, riportando nuovamente il sole e mettendo fine alle continue piogge.

Meteo, torna l’anticiclone: quando smetterà di piovere

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo, resi noti da Il Meteo, il lungo e ininterrotto dominio delle perturbazioni atlantiche potrebbe avere una data di scadenza. Subito dopo il cosiddetto Ciclone di San Valentino – che provocherà temporali anche intensi in Campania soprattutto nella giornata di giovedì 12 febbraio – lo scenario climatico cambierà drasticamente grazie alla rimonta di un anticiclone stabile.

Se nel weekend, che coincide con la ricorrenza dedicata all’amore, si assiterà ad un peggioramento dal punto di vista meteorologico, tra piogge e correnti gelide, l’ultima parte del mese regalerà una parentesi soleggiata e dal clima mite.

In particolare a partire dal 21/22 febbraio è prevista una rimonta dell’alta pressione, diretta verso il Mediterraneo centrale. Un movimento che metterebbe fine al flusso umido e perturbato, determinando la fine del maltempo su gran parte del territorio nazionale.

Con il ritorno dell’anticiclone si assisterà ad una fase di stabilità atmosferica, tra ampi spazi soleggiati e temperature in aumento. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.