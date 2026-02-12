Sanremo 2026, da Gaia ai Pooh: tutti gli ospiti del Suzuki Stage

Carlo Conti ha annunciato gli ospiti che animeranno il Suzuki Stage in Piazza Colombo durante le 5 serate del Festival di Sanremo 2026.

Suzuki Stage: apre le danze Gaia

Un palco parallelo ma ormai centrale nell’immaginario del Festival. Quest’anno, a raccogliere il testimone saranno cinque nomi molto diversi tra loro. Per le prime quattro serate, in programma da martedì 24 a venerdì 27 febbraio, Conti ha scelto di guardare al recente passato della gara, riportando sotto i riflettori artisti che hanno calcato il palco sanremese solo un anno fa.

Ad aprire le danze sarà Gaia, la cui presenza inaugurerà il Suzuki Stage con l’energia elegante che già aveva contraddistinto la sua partecipazione del 2025 con Chiamo io chiami tu. La sera successiva toccherà a Bresh, cantautore capace di fondere urban e introspezione, undicesimo classificato lo scorso anno con La tana del granchio.

Giovedì 26 febbraio sarà invece il turno dei The Kolors, pronti a portare la loro cifra pop internazionale e magnetica, già esplorata a Sanremo con Tu con chi fai l’amore. Venerdì chiuderà il ciclo Francesco Gabbani, artista dalla leggerezza intelligente e mai superficiale, ottavo nel 2025 con Viva la vita, che promette di trasformare Piazza Colombo in una festa collettiva.

Il gran finale: ritornano i Pooh

Per la serate della finale il 28 febbraio arriveranno i Pooh, oggi formati da: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, torneranno a Sanremo a 36 anni dalla vittoria con Uomini soli. a loro presenza all’Ariston è stata sporadica: l’ultima nel 2023, come ospiti speciali, in occasione della reunion seguita al lungo stop e alla perdita di Stefano D’Orazio (ex membro del gruppo).