Frana in Campania, pietre sulle case e 6 famiglie sgomberate. Sindaco: “Situazione grave”

Nel pomeriggio di ieri una frana si è verificata a Vietri sul Mare, in via Madonna dell’Arco, nella frazione Marina. Le pietre avrebbero colpito alcune case sottostanti ma per fortuna, stando a quanto fa sapere il sindaco Giovanni De Simone, non si registrano feriti.

Frana a Vietri sul Mare: pietre sulle case e strada chiusa

Sono circa 50 i metri cubi di detriti che si sono distaccati dal costone roccioso a Vietri sul Mare, provocando lo sgombero precauzionale di sei nuclei familiari. Lo rende noto l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, dopo aver acquisito le notizie dal Direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, che si è recato personalmente sul posto per un sopralluogo immediato, unitamente ai tecnici del Genio Civile di Salerno.

“Il costone risulta scavernato per una profondità stimata tra i 5 e i 6 metri. La frana riguarda il crollo di materiale detritico da una parete in forte pendenza. Il cumulo, delle dimensioni stimate di almeno 50 metri cubi, si è arrestato a ridosso di un fabbricato alla base del versante, producendo danni all’edificio stesso. Per questo motivo, precauzionalmente, sono stati sgomberati i sei nuclei familiari. Sono in corso le valutazioni tecniche del caso” – ha dichiarato l’assessora Zabatta.

La Protezione Civile regionale è in stretto raccordo con il Comune di Vietri sul Mare e con le autorità territoriali, nonché con i Vigili del Fuoco presenti sul posto. In giornata l’assessora prenderà parte al Centro Coordinamento Soccorsi convocato in Prefettura per fare il punto sulle ulteriori azioni da intraprendere.

L’amministrazione comunale ha annunciato la totale chiusura della SS. 163 Amalfitana al km 48,3 in attesa di ulteriori ispezioni idrogeologica in programma per la giornata di oggi. “Il provvedimento di sgombero di alcune famiglie e la decisione di chiudere momentaneamente la SS.163 Amalfitana in entrambi i sensi nella zona dove insiste la frana sono il segno della gravità della situazione” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Ci attendiamo di conoscere la reale portata dei danni e soprattutto i tempi di ripristino del costone. Con il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara Fortunato Della Monica sono a rilanciare la necessità di sollecitare il governo nazionale, la Regione Campania e tutti gli enti preposti per l’attuazione di un piano pratico e fattibile che preveda da Vietri e fino a Positano seri interventi di messa in sicurezza dell’intera Costa d’Amalfi. Non si può più solo sperare che la natura non faccia il suo corso, ci vogliono invece volontà e risorse per garantire la sicurezza di tutti i cittadini della costiera ed i suoi ospiti”.