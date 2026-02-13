Chiara morta a Napoli, oggi avrebbe compiuto 32 anni. La mamma: “La ricorderemo al mare”

Oggi avrebbe compiuto 32 anni Chiara Jaconis, la giovane turista padovana morta nel settembre 2024 mentre si trovava in vacanza a Napoli con il suo fidanzato. Un giorno importante per la famiglia della giovane che continua a celebrare il suo compleanno, sentendo forte la sua presenza.

Chiara Jaconis morta a Napoli: oggi avrebbe compiuto gli anni

La giovane stava passeggiando tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, poco prima di ripartire per la Francia (dove viveva con il suo fidanzato), quando è stata colpita alla testa da una statuina di onice, lanciata dal terrazzo di una delle abitazioni del posto.

La ragazza si sarebbe accasciata a terra entrando poi in coma. Due giorni dopo, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto, Chiara è deceduta, gettando nello sconforto l’intera comunità partenopea. Le indagini hanno consentito di ricostruire la vicenda individuando in un 13enne il responsabile del lancio della statuina.

“Per il suo compleanno la ricorderemo andando al mare, a Caorle, in un posto che le piaceva molto. Mangeremo una pizza, che era un’altra delle sue gioie. Faremo tutto come se lei fosse con noi. Chiara ci ha insegnato a sorridere sempre e a vivere ogni secondo della vita come se fosse l’ultimo” – ha dichiarato la mamma in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

“Non riesco più a guardare le foto di Chiara e Livio (il fidanzato, ndr) mentre camminano per Napoli poco prima che capitasse quello che è capitato. Mi viene sempre da dire ‘Chiara stai attenta, spostati’. L’ultima volta l’ho sentita la mattina stessa, era andata a fare shopping e poi mi ha telefonato. La linea era disturbata, la voce andava e veniva. Le dissi ‘tranquilla, ci sentiamo più tardi’. Lei voleva darmi l’ultimo saluto prima di andarsene”.