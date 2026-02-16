Trapianto fallito, come sta il bimbo di 2 anni. Il bollettino medico: “Quadro di grave criticità”

Versa in condizioni critiche il bambino di 2 anni ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito: lo ha reso noto il nosocomio nell’ultimo bollettino medico.

Trapianto fallito, come sta il bambino: il bollettino medico

“L’ Azienda dei Colli rende noto che, assunta l’autorizzazione dei familiari per il tramite del loro legale, è stato istituito un bollettino medico che sarà diffuso con cadenza giornaliera, salvo diversa necessità. Alle ore 14:00 del 15/02/2026 le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23/12/2025 si presentano stabili, in un quadro di grave criticità. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Allo stato il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione” – si legge nel bollettino medico.

“Si ritiene necessario ribadire che il Polo di Cardiochirurgia dell’Azienda dei Colli è da sempre in rete con le principali strutture mediche del Paese che si occupano della materia. La Direzione, nel ribadire il proprio impegno ad assicurare trasparenza e collaborazione con le autorità ispettive e giudiziarie, garantisce ogni supporto necessario alle determinazioni clinico – terapeutiche ed assistenziali assunte dai medici curanti nell’esclusivo interesse del paziente”.

Il piccolo resta, dunque, in lista per un nuovo trapianto anche se secondo gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, chiamati in causa per un secondo parere dal Monaldi stesso, le condizioni attuali del bambino sarebbero gravemente compromesse da non consentire un nuovo intervento.