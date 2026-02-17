Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo, la violenza e la corsa in ospedale: cosa è successo

Sarebbe stato accoltellato alla gamba il figlio minore di Rita De Crescenzo, la celebre tiktoker, in zona Montesanto, a Napoli. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.

Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo: cosa è successo

Stando a quanto emerso, il giovane si sarebbe recato nel pomeriggio di ieri all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con una ferita da arma da taglio ad un arto inferiore. Per fortuna il coltello non avrebbe provocato lesioni agli organi vitali e il ragazzo non è in pericolo di vita.

Dopo essere stato assistito dal personale medico sarebbe stato dimesso con una prognosi di una settimana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per avviare le indagini di rito, ricostruendo con chiarezza l’accaduto.

Secondo una prima ipotesi, l’aggressione potrebbe legarsi alle recenti tensioni riguardanti le aree dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia. Al momento, tuttavia, tutte le piste sono aperte. Per ottenere maggiori elementi saranno acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.