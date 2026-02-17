Maxi sequestro nel Napoletano, in casa ha una banca: quasi un milione di euro in contanti
Feb 17, 2026 - Veronica Ronza
Sequestro di soldi a Sant'Antonio Abate
Maxi sequestro effettuato dai carabinieri a Sant’Antonio Abate, nel Napoletano, all’interno dell’abitazione di un 50enne agli arresti domiciliari: sarebbe stato trovato un bottino da quasi un milione di euro.
Sequestro a Sant’Antonio Abate: quasi un milione in casa
Si parla con precisione di 852.930,00 euro in contanti, ritrovati dai militari della compagnia di Castellammare di Stabia a seguito del blitz di questa notte, avvenuto in un appartamento situato a Sant’Antonio Abate.
Al suo interno un 50enne del posto, agli arresti domiciliari per droga. L’abitazione viene setacciata in ogni angolo per un ordine di perquisizione alla ricerca di stupefacenti. Non viene, però, ritrovata alcuna dose di droga.
Quando i militari smontano l’intercapedine ricavata nella porta di ingresso, scoprono quello che sembra essere un caveau di una banca. Un posto pieno zeppo di soldi, tutti in contanti. Le banconote, quasi tutte da 50 euro, sono custodite sottovuoto e messe al riparo da muffa o altro che possa deteriorarle.
In una controsoffittatura altri soldi e anche dei fogli manoscritti che lasciano pensare a una rendicontazione di una probabile attività di spaccio. E’ quasi l’alba quando i carabinieri terminano la conta: 852.930,00 gli euro in totale che vengono sequestrati. Il 50enne è stato denunciato per ricettazione.