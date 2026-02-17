Teatro Sannazaro in fiamme, presidente Fico: “Un pezzo di Napoli che brucia è una ferita”

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si sono espressi sull’incendio divampato in zona Chiaia, interessando il Teatro Sannazaro, promettendo interventi risolutivi per la struttura e le persone danneggiate dal rogo.

Incendio a Chiaia, Fico: “Faremo di tutto per il Teatro Sannazaro”

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate velocemente verso il celebre teatro in mattinata. Pare che la cupola sia andata completamente distrutta, così come probabilmente la facciata del palazzo adiacente al Sannazaro, inghiottito dal fuoco.

Al momento sarebbero quattro le persone intossicate ma non si hanno ancora notizie sulle loro condizioni. Alcune famiglie, a seguito dell’accaduto, hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. La lunga colonna di fumo nero sprigionata avrebbe, inoltre, reso l’aria irrespirabile in tutta la zona circostante.

“Il rogo del teatro Sannazaro, avvenuto nelle prime ore del giorno nel quartiere Chiaia di Napoli, ci addolora e lascia sgomenti. Un pezzo della storia e dell’identità di Napoli che brucia è una ferita per tutti“ – queste le parole del presidente Fico.

“Vogliamo esprimere profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro, Lara Sansone, e a tutte le maestranze del Sannazaro. Insieme al Comune di Napoli faremo di tutto per restituire il teatro alla città“ – ha aggiunto il governatore.

“Grande dolore a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Napoli per questo evento cosi doloroso per la famiglia Sansone, gli artisti e la cultura napoletana. Siamo pronti a sostenere in qualsiasi modalità concreta insieme alla Regione la rinascita del Teatro Sannazaro: non li lasceremo soli. E ci stiamo adoperando per le famiglie evacuate nelle vicinanze“ – ha commentato il Sindaco Gaetano Manfredi.

Sentimento di profonda vicinanza condiviso dall’assessore alla Cultura della Regione Campania Nini Cutaia che si è recato sul posto: “Seguiamo con grande attenzione l’evolversi della situazione che vede i Vigili del Fuoco, cui va un sentito ringraziamento, impegnati da ore per domare le fiamme. Vicinanza a tutte le persone toccate da questo doloroso evento, con la speranza che i danni alla salute e alle cose non siano gravi.”