Dal maltempo al sole con la svolta anticiclonica, caldo e clima mite: sembrerà primavera

Dopo la nuova ondata di maltempo, stando alle previsioni meteo, nel corso del weekend è prevista una vera e propria svolta climatica con il ritorno del sole e temperature quasi primaverili.

Meteo, arriva la svolta anticiclonica: sole e clima mite

Secondo le stime de Il Meteo, il prossimo fine settimana trascorrerà all’insegna dell’instabilità, dando il via ad una piacevole tregua dai temporali, accompagnati dalle forti raffiche di vento, che stanno caratterizzando il fronte meteorologico in questi giorni.

Sta per arrivare, infatti, la cosiddetta svolta anticiclonica, con il sole pronto a dominare la scena dopo un lungo periodo caratterizzato dal flusso atlantico e continue fasi perturbate che hanno colpito l’intero paese, da Nord a Sud.

Un netto cambio di rotta che sarà avvertito in particolare dalla giornata di sabato 21 febbraio, quando la pressione inizierà ad aumentare notevolemente. Quasi sicuramente non ci saranno piogge, a differenza delle ultime settimane segnate dal maltempo.

Il conteso climatico tenderà a migliorare ancor di più nel corso della giornata di domenica 22 febbraio, con un clima ulteriormente stabile e soleggiato. Un quadro termico che manterrà caratteristiche quasi primaverili con temperature in netto rialzo che regaleranno un clima mite e piacevole. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.