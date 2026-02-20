“Ha imparato a Roccaraso”, le scuse a Giada D’Antonio: “Una leggerezza, commento infelice”

Giada D’Antonio, l’atleta napoletana in gara alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo essere caduta durante un allenamento, ha riportato la rottura del crociato, un triste incidente che ha spinto i protagonisti di La famiglia giù al Nord – programma radiofonico in onda su RTL – a trattare l’argomento con battute di cattivo gusto e soprattutto denigratorie per l’intero popolo partenopeo, provvedendo poi a chiedere scusa.

Giada D’Antonio, vergogna in radio: “Ha imparato a Roccaraso”

Di Giada D’Antonio si potrebbe parlare a lungo, trattandosi di una giovanissima atleta che a soli 16 anni ha conquistato titoli importanti, confermandosi più volte come campionessa italiana, europea e mondiale di sci. Un talento che ha riempito di orgoglio l’intera città di Napoli con l’ultimo importante traguardo, quello delle Olimpiadi, messo in stand-by a seguito dell’infortunio.

Una tragica fatalità che ha dato vita ad un vergognoso siparietto su RTL, portato avanti dai conduttori che anziché mostrare vicinanza alla D’Antonio hanno colto l’occasione per deridere le sue origini e l’intera città partenopea.

“Ci sarebbe stata anche Giada D’Antonio, si è parlato molto di lei perchè è una sciatrice napoletana, un fatto abbastanza insolito che una napoletana partecipi a gare di questo livello. Purtroppo durante gli allenamenti che hanno preceduto le gare, si è fatta male, addirittura rottura del crociato e quindi non sarà ai cancelletti di partenza” – ha detto il giornalista Enzo Tamborra.

Un discorso che, soprattutto in apertura, fatica ad acquisire un significato sensato: a sua detta, il solo fatto di essere nati a Napoli dovrebbe precludere la partecipazione alle Olimpiadi o a qualsiasi altra gara di prestigio.

Parole seguite dalla battuta del collega Luca Viscardi che ha voluto rimarcare ancor di più il concetto, offendendo letteralmente l’atleta. Riferendosi ancora a Giada D’Antonio ha detto: “Lei ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso”.

Non sono tardate le scuse di Viscardi che ha replicato: “Siccome delle parole che erano di leggerezza sono state interpretate in forma offensiva non posso che chiedere scusa a chi ha recepito in questo modo quelle parole. Non era mia intenzione“.

Anche RTL ha espresso le sue sentite scuse tramite una nota ufficiale: “Si è trattato di un commento infelice, pronunciato senza alcuna intenzione di risultare offensivo. L’emittente prende le distanze da qualsiasi interpretazione lesiva e ribadisce che non è mai nelle proprie intenzioni offendere persone o categorie o determinati territori nel corso dei programmi. Le scuse dello speaker sono arrivate anche in diretta. Per questo motivo, RTL 102.5 ribadisce le proprie scuse a Giada D’Antonio e a chiunque si sia sentito offeso”.