Terremoto di magnitudo 4.5 nella notte: epicentro nel Salernitano

Un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato, questa notte, in provincia di Salerno. Il sisma è stato localizzato da INGV a Montecorice, piccolo comune costiero del Cilento, ad una profondità di 319 chilometri.

Scossa di terremoto nel Salernitano

Il terremoto è avvenuto alle ore 01:28 di oggi, sabato 21 febbraio 2026. Non si registrano danni né disagi a cose o persone, data anche la grande profondità a cui si è verificata la scossa. Eventuali altre notizie saranno comunicate.