Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Terremoto di magnitudo 4.5 nella notte: epicentro nel Salernitano

Feb 21, 2026 - Redazione Vesuviolive

Terremoto di magnitudo 4.5 nel Salernitano

Un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato, questa notte, in provincia di Salerno. Il sisma è stato localizzato da INGV a Montecorice, piccolo comune costiero del Cilento, ad una profondità di 319 chilometri.

Scossa di terremoto nel Salernitano

Il terremoto è avvenuto alle ore 01:28 di oggi, sabato 21 febbraio 2026. Non si registrano danni né disagi a cose o persone, data anche la grande profondità a cui si è verificata la scossa. Eventuali altre notizie saranno comunicate.

Tag
terremoto
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI