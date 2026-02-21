Terremoto di magnitudo 4.5 nella notte: epicentro nel Salernitano
Feb 21, 2026 - Redazione Vesuviolive
Terremoto di magnitudo 4.5 nel Salernitano
Un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato, questa notte, in provincia di Salerno. Il sisma è stato localizzato da INGV a Montecorice, piccolo comune costiero del Cilento, ad una profondità di 319 chilometri.
Scossa di terremoto nel Salernitano
Il terremoto è avvenuto alle ore 01:28 di oggi, sabato 21 febbraio 2026. Non si registrano danni né disagi a cose o persone, data anche la grande profondità a cui si è verificata la scossa. Eventuali altre notizie saranno comunicate.