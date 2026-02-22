“Il figlio di tutti, Domenico perdonaci”: Napoli in lacrime per la morte del bimbo di 2 anni

E’ giunta ieri la notizia della scomparsa del piccolo Domenico, il bambino di soli 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto fallito. Un dramma che ha colpito tutti e che ha visto la commossa partecipazione dei cittadini, giunti all’esterno del nosocomio per omaggiare il bambino e la sua famiglia.

Dolore a Napoli per Domenico: il bambino del trapianto morto

“Domenico è il figlio di tutti” – è una delle frasi più ricorrenti di questi ultimi giorni. Tutti – giovani, adulti e gli stessi bambini – hanno seguito con apprensione la triste vicenda del piccolo, ricoverato dallo scorso dicembre in ospedale e tenuto in vita da specifiche apparecchiature.

Il parere negativo degli specialisti ad un nuovo trapianto ha spazzato via per sempre le speranze di un’intera nazione: non restava altro che accompagnare il piccolo, con dignità ed umanità, verso il paradiso.

A pochi minuti dall’annuncio della morte, tanti cittadini si sono recati al Monaldi per lasciare fiori, pupazzi, striscioni per il piccolo Domenico. C’è chi in lacrime si è lasciato andare al dolore, chi ha voluto pregare per il bambino e la sua mamma, chi ha lasciato omaggi e bigliettini di affetto. Tutti increduli dinanzi al dramma che ha gettato nello sconforto il paese.

“Perdonaci Domenico” – si legge in uno degli striscioni adagiati tra pupazzi e palloncini. Scuse sentite per una vicenda che non doveva concludersi così e che sicuramente merita giustizia.