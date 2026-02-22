Vicepresidente Ordine Avvocati Napoli: “Mercato nero dei bimbi. Vi prego, fate attenzione”

Il vicepresidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Hilarry Sedu, a seguito del tentato rapimento di alcuni bambini, ha lanciato l’allarme sui suoi profili social, invitando i genitori a tenere alta l’attenzione.

L’avvocato di Napoli Hilarry Sedu: “Rapimento dei bambini”

Uno degli ultimi episodi si è verificato pochi giorni fa a Caivano, nel Napoletano, dove un uomo ha cercato di portare con sé un bambino di soli 5 anni che si trovava al supermercato con la mamma e un’altra donna. Grazie all’intervento del papà, che ha fatto salire tempestivamente in auto moglie e figlio, si è evitato il peggio.

Sul posto sono giunti i carabinieri che con l’aiuto dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito l’accaduto. Subito dopo si sono avvalsi anche della testimonianza della donna, mamma del bambino. In pochi istanti hanno individuato l’uomo, un 45enne di origine straniera, mentre bazzicava ancora nei pressi del market, provvedendo ad arrestarlo con l’accusa di tentato sequestro di persona.

Di qui l’appello del celebre avvocato napoletano, di origini nigeriane, che ha sollevato l’attenzione sul caso: “Vi prego fate attenzione perchè sembra si sia aperto un grosso mercato nero dei bambini dove esseri senza Dio cercano di rubare i figli degli altri. E’ una cosa abominevole e penso che meriti la massima condanna veramente”.

“Ci vuole l’ergastolo per coloro che tentano di rubare i bambino o che rubano i bambini. E’ una cosa inaccettabile che getta le famiglie nello sconforto. Le forze dell’ordine si devono subito adoperare a fare ciò che è di loro competenza”.