L’ultimo saluto al piccolo Domenico, i funerali del bimbo di 2 anni morto: dove si terranno

Dovrebbero tenersi presso la chiesa cattedrale di Nola i funerali del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto fallito.

Funerali Domenico, bambino morto dopo il trapianto: la chiesa

Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali ma, stando a quanto rende noto Il Mattino, il rito funebre probabilmente non si terrà presso la parrocchia della famiglia, quella di Santa Maria della Stella, ma direttamente presso la Cattedrale di Nola.

Una scelta legata soprattutto alla maggiore capienza del luogo sacro in vista dell’enorme affluenza prevista per il rito. Già all’esterno dell’ospedale, infatti, in molti si sono recati per dimostrare affetto e vicinanza al piccolo e alla sua famiglia.

La Procura, subito dopo il decesso, ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia: soltanto dopo il rilascio si potrà procedere ai funerali. Intanto proseguono le indagini per ricostuire con esattezza la dinamica del decesso del piccolo e risalire ai responsabili.

La “catena di errori”, così come è stata definita, partirebbe proprio dal trasporto dell’organo destinato al piccolo Domenico, conservato nel ghiaccio secco al posto di quello normale. Queste le parole del cardiochirurgo Igor Vendramin, direttore della SOC Cardiochirurgia di Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale: “Clamoroso, inconcepibile è aver conservato il cuore nuovo con il ghiaccio secco. È inimmaginabile, in tanti anni di trapianti non lo avevo mai sentito prima”.

“Teniamo conto poi che il ghiaccio secco non c’è in sala operatoria, dove lo hanno preso? Il chirurgo del Monaldi che ormai aveva espiantato il cuore si è trovato davanti un organo congelato, e ha provato a scongelarlo e reimpiantarlo. Non ci sono precedenti, è possibile che a quel punto non avesse molta scelta”..