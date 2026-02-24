Pausini, prima di Sanremo ha perso 20 kg: “Per una vita sana ho eliminato le persone false”

In forma smagliante, Laura Pausini ha varcato il palco del teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrice di questa nuova edizione del Festival di Sanremo: proprio pochi mesi fa aveva svelato il suo segreto per mantenersi in forma, descrivendo la tipologia di dieta seguita.

Sanremo, la dieta di Laura Pausini: “Ho perso 20 kg”

L’artista di fama internazionale, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato di aver ricevuto la proposta di partecipare a Sanremo, da parte di Carlo Conti, proprio durante un pranzo. “Stavo mangiando un’insalata, ero già a dieta” – ha raccontato la cantante.

“Ero così nervosa per quell’incontro che ricordo di non aver mangiato granché. Stranamente mi si era chiuso lo stomaco, ma mi si era aperto il cuore. Avermi chiamata con così largo anticipo mi ha permesso di prepararmi bene”.

Parlando del suo regime alimentare sui social aveva raccontato di non aver assunto nessun farmaco “miracoloso” né praticato diete restrittive, semplicemente avrebbe adottato un piano alimentare sano, unitamente ad un costante allenamento, riuscendo a perdere ben 20 kg in un anno.

“Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 ore volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese e pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato con fatica e costanza, con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”.

“Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che oggi vanno di moda per dimagrire velocemente. Non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa, io preferisco conoscere le possibili controindicazioni. Per perdere chili ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio, se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”.

“Ho capito che per una vita sana bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati” – aveva, inoltre, aggiunto in un’intervista rilasciata a Sette.