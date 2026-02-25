Vesuvio Live

Festival di Sanremo 2026: chi canterà nella seconda serata

Feb 25, 2026 - Michele Massa

È stata diffusa la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo. In programma 15 cantanti in gara più le 4 Nuove Proposte, elencati in ordine alfabetico. Al momento non sono stati ancora comunicati né l’ordine di uscita sul palco, né gli ospiti, né gli orari previsti delle esibizioni.

Di seguito l’elenco completo dei brani in gara nella seconda serata

  • Bambole di PezzaResta con me
  • ChielloTi penso sempre
  • Dargen D’AmicoAi ai
  • DitonellapiagaChe fastidio!
  • Elettra LamborghiniVoilà
  • Enrico NigiottiOgni volta che non so volare
  • Ermal MetaStella stellina
  • Fedez & Marco MasiniMale necessario
  • FulminacciStupida sfortuna
  • J-AxItalia starter pack
  • LDA & Aka 7evenPoesie clandestine
  • LevanteSei tu
  • NaytPrima che
  • Patty PravoOpera
  • Tommaso ParadisoI romantici

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".