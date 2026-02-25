Festival di Sanremo 2026: chi canterà nella seconda serata
Feb 25, 2026 - Michele Massa
È stata diffusa la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo. In programma 15 cantanti in gara più le 4 Nuove Proposte, elencati in ordine alfabetico. Al momento non sono stati ancora comunicati né l’ordine di uscita sul palco, né gli ospiti, né gli orari previsti delle esibizioni.
Di seguito l’elenco completo dei brani in gara nella seconda serata
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez & Marco Masini – Male necessario
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia starter pack
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Levante – Sei tu
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Tommaso Paradiso – I romantici