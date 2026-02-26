“Non voglio fare polemica, eh”. È così che spesso iniziano le domande più taglienti. E quella rivolta a Aka7even e LDA in conferenza stampa aveva proprio quel sapore: davvero le canzoni napoletane devono avere sempre una base reggaeton per funzionare?

Una provocazione, certo. Ma neanche troppo. Perché negli ultimi anni il binomio “napoletano + ritmo latino” è diventato quasi automatico: cassa in quattro, dembow, atmosfera estiva, malinconia urbana quanto basta. Un suono che funziona, macina streaming, scala classifiche. Ma che rischia anche di appiattire un’identità musicale tra le più ricche e stratificate d’Europa.

Il giornalista lo mette subito in chiaro: nessuna polemica, solo una curiosità. Eppure la domanda centra un nervo scoperto. È davvero una scelta artistica o una scorciatoia commerciale?

La risposta di Aka7even è pacata ma significativa:



“Ti dirò, nell’album ci sarà qualcosa che va al di fuori di questo genere con il napoletano. Sarà più di un pezzo in realtà. Per la prima volta abbiamo integrato il napoletano nelle nostre canzoni, perché è una cosa che ci appartiene e arriva dalle nostre radici. Non volevamo farlo attraverso la classica hit ma con brani suonati e musicalmente riprendono una Napoli passata. Ti invito ad ascoltare il disco”.

Parole che suonano quasi come una presa di posizione. Non una difesa, ma una precisazione: il napoletano non sarà più soltanto un elemento “di colore” su una base reggaeton, bensì parte integrante di un racconto più profondo. Radici, tradizione, strumenti suonati. Una Napoli che guarda indietro per andare avanti.

Il punto, però, resta interessante. Perché se è vero che la scena partenopea contemporanea ha trovato nel ritmo latino una formula vincente, è altrettanto vero che Napoli musicalmente non è solo quello. È melodia classica, è teatralità, è contaminazione col jazz, è canzone d’autore, è strada e poesia.