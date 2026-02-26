Per sempre sì è già un tormentone, Sal Da Vinci incanta: è al primo posto tra le tendenze

Sulla scia di Rossetto e Caffè, Per sempre sì, la canzone di Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026, è già un tormentone: a pochi giorni dalla pubblicazione, è già al primo posto tra le tendenze di Youtube.

Sal Da Vinci, Per sempre sì è tormentone: prima tra le tendenze

Grande successo per il cantante partenopeo che è stato accolto con entusiasmo sul palco dell’Ariston. Al suo ingresso il pubblico ha intonato il ritornello di Rossetto e Caffè mentre al termine dell’esibizione, la sua Per sempre sì ha ottenuto una immediata standing ovation.

Dal primo ascolto, in poche ore, la canzone è diventata subito virale, così come il balletto ripreso sui social da artisti, coreografi e personaggi dello spettacolo. Ad imitarlo, tra gli altri, sono stati Matilde Brandi, Elena Santarelli, Ditonellapiaga e il celebre coregorafo siciliano Joey Di Stefano.

In un solo giorno il videoclip ufficiale ha già superato le 800 mila visualizzazioni, collocandosi al primo posto della classifica delle Tendenze. Subito dopo, a completare il podio, si posizionano Arisa con Magica Favola e Serena Brancale con Qui con me.

Sal Da Vinci questa sera tornerà a varcare il palco per intonare nuovamente il suo brano. Proprio a poche ore dal lancio della terza serata delle kermesse canora più famosa d’Italia, sui social, ha dichiarato: “Per sempre sì. Non vedo l’ora di cantarla nuovamente”.