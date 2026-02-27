Sal Da Vinci in lacrime all’Ariston, tutti in piedi per lui: è nella Top 5 della terza serata

Anche la terza serata del Festival di Sanremo si rivela un successo per Sal Da Vinci, il cantante napoletano acclamato dalla platea dell’Ariston e rientrato nelle prime posizioni della classifica provvisoria.

Sal Da Vinci a Sanremo: è nella Top 5 della terza serata

L’artista partenopeo si è esibito ancora una volta sul palco dell’Ariston con la sua Per sempre sì. Così come per la prima serata, anche ieri ha ottenuto una standing ovation: tutti, al termine della canzone, si sono alzati per applaudire Sal Da Vinci.

Un momento emozionante per il cantante che nel ringraziare il suo pubblico si è commosso, lasciandosi andare alle lacrime. Il coronamento di un sogno per l’artista che ritorna a Sanremo dopo anni di attesa, piazzandosi subito tra i preferiti di questa edizione.

La conferma arriva anche dalla classifica provvisoria che lo vede tra le prime 5 posizioni insieme ad Arisa, Sayf, Luchè e Serena Brancale. Intanto il suo brano, sulla scia di Rossetto e Caffè, sta già spopolando sulle varie piattaforme, piazzandosi al primo posto tra le tendenze di Youtube.

Questa sera, in occasione della serata cover, Sal Da Vinci tornerà ad esibirsi sul palco dell’Ariston, pronto a duettare con Michele Zarrillo con il brano Cinque Giorni. Gran finale sabato con l’ultima esibizione e la proclamazione del vincitore.