Sal Da Vinci: “A cosa rinuncerei per vincere Sanremo? A nulla, la mia vittoria è la gente”

Tra i big del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha parlato delle sue emozioni dopo aver varcato il palco dell’Ariston, orgoglioso del successo che il suo brano, Per sempre sì, sta riscuotendo.

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: “La mia vittoria è la gente”

“Provo sensazioni piacevoli, anche un po’ adrenaliniche e naturalmente l’ansia, quella positiva, inizia a montare. Però non ci voglio pensare” – ha detto l’artista in un’intervista rilasciata a Il Corriere, commentando il suo stato d’animo in vista della finale.

Quanto ad una ipotetica vittoria ha detto: “Per la vittoria a Sanremo non rinuncerei a nulla perchè la mia vittoria è la gente, è come entra nel cuore la canzone, è come viene passata di bocca in bocca. La vera vittoria è quella”.

Una “vittoria” già conquistata dal cantante napoletano che domina la classifica delle Tendenze su Youtube, collocandosi al primo posto per numero di ascolti. La stessa platea dell’Ariston, in entrambe le serate in cui si è esibito, lo ha accolto con calore, intonando non solo la nuova hit ma anche l’ormai celebre tormentone Rossetto e Caffè.

Proprio ieri, durante la terza serata del Festival, al termine dell’esibizione l’artista è stato inondato di affetto, tra applausi e complimenti, con tutti gli spettatori dell’Ariston in piedi per acclamarlo. Un momento toccante per l’artista che si è lasciato andare alle lacrime, ringraziando tutti.

Questa sera, in occasione della serata delle cover, Sal Da Vinci si esibirà insieme a Michele Zarrillo, duettando insieme a lui con il brano Cinque Giorni. Sabato, invece, tornerà sul palco per l’ultima serata e la proclamazione del vincitore.