Finale di Sanremo, la scaletta: a che ora si esibiranno Sal Da Vinci e gli altri big napoletani

C’è tanta Napoli quest’anno al Festival di Sanremo 2026 con diversi artisti in gara e un tormentone, quello di Sal Da Vinci, che ormai sta spopolando in tutta Italia: di seguito la scaletta della finale della kermesse, con gli orari previsti per le esibizioni degli artisti napoletani.

Finale Sanremo 2026: orari Sal Da Vinci e cantanti napoletani

Per la quinta ed ultima puntata del Festival, i primi artisti napoletani a varcare il palco dell’Ariston saranno LDA e Aka 7even che si esibiranno alle ore 21:44 con Poesie Clandestine. Sal Da Vinci canterà, invece, la sua Per sempre sì alle ore 22:09. Per assistere all’esibizione di Samuray Jay, con Ossessione, bisognerà attendere la mezzanotte. Infine spazio a Luché, con Labirinto, alle ore 00:26.

Alle ore 1:30 sarà annunciata la classifica dal 30esimo al sesto posto. Alle 01:34 saranno comunicati i primi 5 in classifica. Alle 01:51 saranno consegnati i premi della critica, della sala stampa, per il miglior testo e per il miglior componimento musicale. Alle 01:59 saranno svelati il quinto, quarto e terzo classificato. Infine, alle 02:05, sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2026.

La scaletta con tutti i cantanti