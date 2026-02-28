Vesuvio Live

Finale di Sanremo, la scaletta: a che ora si esibiranno Sal Da Vinci e gli altri big napoletani

Feb 28, 2026 - Veronica Ronza

Braccialetto Azzurro a Sanremo

C’è tanta Napoli quest’anno al Festival di Sanremo 2026 con diversi artisti in gara e un tormentone, quello di Sal Da Vinci, che ormai sta spopolando in tutta Italia: di seguito la scaletta della finale della kermesse, con gli orari previsti per le esibizioni degli artisti napoletani.

Finale Sanremo 2026: orari Sal Da Vinci e cantanti napoletani

Per la quinta ed ultima puntata del Festival, i primi artisti napoletani a varcare il palco dell’Ariston saranno LDA e Aka 7even che si esibiranno alle ore 21:44 con Poesie Clandestine. Sal Da Vinci canterà, invece, la sua Per sempre sì alle ore 22:09. Per assistere all’esibizione di Samuray Jay, con Ossessione, bisognerà attendere la mezzanotte. Infine spazio a Luché, con Labirinto, alle ore 00:26.

Alle ore 1:30 sarà annunciata la classifica dal 30esimo al sesto posto. Alle 01:34 saranno comunicati i primi 5 in classifica. Alle 01:51 saranno consegnati i premi della critica, della sala stampa, per il miglior testo e per il miglior componimento musicale. Alle 01:59 saranno svelati il quinto, quarto e terzo classificato. Infine, alle 02:05, sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2026.

La scaletta con tutti i cantanti

  • Francesco Renga, Il meglio di me (ore 20:45);
  • Chiello, Ti penso sempre (ore 20:50);
  • Raf, Ora e per sempre (ore 20:58);
  • Bambole di Pezza, Resta con me (ore 21:09);
  • Leo Gassman, Naturale (21:16);
  • Malika Ayane, Animali notturni (21:22);
  • Tommaso Paradiso, I romantici (21:28);
  • J-AX, Italia starter pack (21:34);
  • LDA e Aka 7even, Poesie Clandestine (21:44);
  • Serena Brancale, Qui con me (21:53);
  • Patty Pravo, Opera (22:03);
  • Sal Da Vinci, Per sempre sì (22:09);
  • Elettra Lamborghini, Voilà (22:39);
  • Ermal Meta, Stella stellina (22:59);
  • Ditonellapiaga, Che fastidio (23:05);
  • Nayt, Prima che (23:13);
  • Arisa, Magica Favola (23:22);
  • Sayf, Tu mi piaci tanto (23:28);
  • Levante, Sei tu (23:47);
  • Fedez e Masini, Male necessario (23:53);
  • Samurai Jay, Ossessione (00.01);
  • Michele Bravi, Prima o poi (00:07);
  • Fulminacci, Stupida sfortuna (00:19);
  • Luché, Labirinto (00:26);
  • Tredici Pietro, Uomo che cade (00:42);
  • Mara Sattei, Le cose che non sai di me (00:48);
  • Dargen D’Amico, Ai ai (00:59);
  • Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare (01:05);
  • Maria Antonietta e Colombre, La felicità e basta (01:10);
  • Eddie Brock, Avvoltoi (01:16).

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre