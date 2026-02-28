Finale di Sanremo, la scaletta: a che ora si esibiranno Sal Da Vinci e gli altri big napoletani
Feb 28, 2026 - Veronica Ronza
Braccialetto Azzurro a Sanremo
C’è tanta Napoli quest’anno al Festival di Sanremo 2026 con diversi artisti in gara e un tormentone, quello di Sal Da Vinci, che ormai sta spopolando in tutta Italia: di seguito la scaletta della finale della kermesse, con gli orari previsti per le esibizioni degli artisti napoletani.
Finale Sanremo 2026: orari Sal Da Vinci e cantanti napoletani
Per la quinta ed ultima puntata del Festival, i primi artisti napoletani a varcare il palco dell’Ariston saranno LDA e Aka 7even che si esibiranno alle ore 21:44 con Poesie Clandestine. Sal Da Vinci canterà, invece, la sua Per sempre sì alle ore 22:09. Per assistere all’esibizione di Samuray Jay, con Ossessione, bisognerà attendere la mezzanotte. Infine spazio a Luché, con Labirinto, alle ore 00:26.
Alle ore 1:30 sarà annunciata la classifica dal 30esimo al sesto posto. Alle 01:34 saranno comunicati i primi 5 in classifica. Alle 01:51 saranno consegnati i premi della critica, della sala stampa, per il miglior testo e per il miglior componimento musicale. Alle 01:59 saranno svelati il quinto, quarto e terzo classificato. Infine, alle 02:05, sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2026.
La scaletta con tutti i cantanti
- Francesco Renga, Il meglio di me (ore 20:45);
- Chiello, Ti penso sempre (ore 20:50);
- Raf, Ora e per sempre (ore 20:58);
- Bambole di Pezza, Resta con me (ore 21:09);
- Leo Gassman, Naturale (21:16);
- Malika Ayane, Animali notturni (21:22);
- Tommaso Paradiso, I romantici (21:28);
- J-AX, Italia starter pack (21:34);
- LDA e Aka 7even, Poesie Clandestine (21:44);
- Serena Brancale, Qui con me (21:53);
- Patty Pravo, Opera (22:03);
- Sal Da Vinci, Per sempre sì (22:09);
- Elettra Lamborghini, Voilà (22:39);
- Ermal Meta, Stella stellina (22:59);
- Ditonellapiaga, Che fastidio (23:05);
- Nayt, Prima che (23:13);
- Arisa, Magica Favola (23:22);
- Sayf, Tu mi piaci tanto (23:28);
- Levante, Sei tu (23:47);
- Fedez e Masini, Male necessario (23:53);
- Samurai Jay, Ossessione (00.01);
- Michele Bravi, Prima o poi (00:07);
- Fulminacci, Stupida sfortuna (00:19);
- Luché, Labirinto (00:26);
- Tredici Pietro, Uomo che cade (00:42);
- Mara Sattei, Le cose che non sai di me (00:48);
- Dargen D’Amico, Ai ai (00:59);
- Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare (01:05);
- Maria Antonietta e Colombre, La felicità e basta (01:10);
- Eddie Brock, Avvoltoi (01:16).