“Il bimbo prima di tutto”, Sal Da Vinci annulla la festa a Napoli: c’è il funerale di Domenico

Era previsto oggi, 4 marzo, la grande festa a Napoli per Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, ma il cantante ha deciso di spostare il suo rientro trionfale in città per dare spazio al dolore per i funerali del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni morto all’ospedale Monaldi a seguito di un trapianto fallito.

Sal Da Vinci annulla la festa a Napoli per i funerali di Domenico

Proprio in queste ultime ore è stata fissata la data dell’ultimo saluto al piccolo Domenico che si terrà nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:00, presso il Duomo di Nola. Comunicazione che ha spinto l’artista napoletano che ha trionfato al Festival ad annullare l’evento celebrativo della sua vittoria in città.

“Il bambino prima di tutto” – avrebbe detto Sal Da Vinci, manifestando la volontà di annullare la festa per dare spazio al ricordo del piccolo Domenico, facendosi portavoce del sentimento di dolore dell’intera comunità.

A comunicarlo è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli che avrebbe sentito il cantante tramite messaggi: “Ho sentito Sal che mi ha comunicato di aver già spostato l’evento per rispetto alla tragedia del piccolo Domenico. ‘Il bimbo prima di tutto’ mi ha scritto”.

Un messaggio di grande umanità da parte dell’artista che proprio sul palco dell’Ariston ha indossato il cosiddetto braccialetto azzurro, un simbolo di vicinanza ai bambini malati dell’ospedale Santobono e tutti i piccoli guerrieri che stanno affrontando la loro battaglia più difficile.