Napoli tra le 10 mete d’Europa perfette per chi ama il cibo: “Qui è difficile mangiare male”

Napoli è tra le città d’Europa più amate dai turisti dal punto di vista gastronomico: a confermarlo è TUI Musement, piattaforma leader nel settore turistico, che ha collocato la città partenopea nella Top 10.

Napoli nella classifica di TUI Musement: cibo amati dai turisti

TUI Musement ha analizzato le tendenze di ricerca su Google e stilato una classifica delle 20 città europee più popolari per i tour gastronomici. Una selezione di destinazioni dove il cibo non è solo un accessorio ma un motivo più che valido per partire.

“Napoli in TOP10 tra le 20 città d’Europa mete perfette per i foodies. La classifica è stata stilata da TUI Musement, realtà specializzata nel settore Tour e Attività, che ha individuato le 20 città europee più popolari per le esperienze enogastronomiche, secondo i dati del volume di ricerche su Google” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

“Napoli è perfetta per un viaggio gastronomico. In questa città, anche impegnandoti, è difficile mangiare male. Qui la gastronomia è identità, condivisione e passione. Dallo street food ai dolci, ogni proposta racconta un pezzo di storia popolare. Pizza, pizza fritta, sfogliatelle, babbà: a Napoli hai solo l’imbarazzo della scelta. I corsi di cucina permettono di entrare in contatto con la cultura partenopea e portarsi qualche nuova conoscenza a casa” – così TUI Musement racconta l’identità gastronomica di Napoli.

Una conferma dell’eccellenza gastronomica della città partenopea, già premiata da Taste Atlas, che la pone ancora una volta al primo posto della classifica riguardanti le città dove si mangia meglio al mondo.

La classifica di TUI Musement