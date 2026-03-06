Inseguimento nella notte a Sant’Antonio Abate, i Carabinieri arrestano un uomo armato

Un’auto lanciata a forte velocità e raggiunta dai Carabinieri dopo un inseguimento di due chilometri: è successo tra Sant’Antonio Abate ed Angri.

Non si ferma all’alt dei Carabinieri

L’alt dei Carabinieri ignorato e un inseguimento che si conclude dopo circa due chilometri. È quanto accaduto tra Sant’Antonio Abate e Angri, dove un giovane di 24 anni è stato arrestato dai militari dell’Arma al termine di una breve fuga.

Tutto è iniziato lungo via Roma, a Sant’Antonio Abate: una pattuglia dei Carabinieri stava effettuando un normale posto di controllo quando ha notato una Jeep procedere a velocità sostenuta. I militari hanno intimato l’alt con la paletta, ma il conducente non si è fermato, proseguendo la corsa nel tentativo di sottrarsi al controllo.

A quel punto è scattato l’inseguimento. La gazzella dei Carabinieri ha seguito l’auto per circa due chilometri, fino a quando il veicolo è stato finalmente bloccato in via dei Goti, nel territorio di Angri.

Passamontagna e coltello in auto: positivo all’alcol test

Una volta fermato il mezzo, i militari hanno proceduto alla perquisizione del conducente e del veicolo. Il giovane, 24 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un passamontagna e di un coltello lungo 22 centimetri.

Il 24enne è stato inoltre sottoposto all’alcol test, risultato positivo. Alla luce di quanto accaduto, il giovane è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale: dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è ora in attesa di giudizio.