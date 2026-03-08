È morta Zia Teresa, aveva 72 anni e una brutta malattia: era la “nonna” di Napoli

Dolore a Napoli per la scomparsa di Zia Teresa, la celebre nonnina napoletana protagonista della pagina Zia Teresa e le zie di Napoli che con le sue ricette e con la sua dolcezza è entrata nel cuore di tutti.

Morta zia Teresa: la nonna di Napoli delle ricette napoletane

“Oggi è venuta a mancare Zia Teresa, a 72 anni, dopo una brutta malattia. Lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che la amano” – è l’annuncio diffuso sulla pagina Zia Teresa e le zie di Napoli – Ricette classiche napoletane.

Zia Teresa era la zia e la nonna di tutti, pronta a mettere in tavola un piatto appena preparato con le sue mani per i suoi innumerevoli “nipoti”. Anche attraverso un semplice filmato riusciva a spiegare con amore ai suoi followers tutti i passaggi delle ricette napoletane più amate.

In tanti sui social hanno espresso affetto e cordoglio per la sua morte, come il pasticciere Simone Esposito, anche lui molto seguito sui social, che in un post ha scritto: “Sono molto dispiaciuto per la morte di Zia Teresa. Una donna dell’età di 72 anni che faceva anche lei le ricette di cucina napoletana sui social”.

“Morta per una malattia che combatteva da un po’ di tempo. Anche se non la conoscevo di persona ma mi stava molto a cuore per la sua genuinità. Condoglianze alla famiglia, un caro saluto. Riposa in pace”.