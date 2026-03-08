Malore improvviso mentre sta guidando a Napoli: è morto davanti alla sua compagna

Tragedia a Napoli, in zona Riviera di Chiaia, dove nel pomeriggio di ieri un uomo è morto dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto.

Chiaia, malore alla guida dell’auto: è morto

Il tragico incidente stradale si è verificato intorno alle ore 15:30, lungo la Riviera di Chiaia. A perdere la vita un uomo di 75 anni, a seguito di un malore improvviso che lo avrebbe colpito mentre si trovava alla guida della propria vettura.

Stando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’uomo stava percorrendo la Riviera di Chiaia, in direzione Piazza Vittoria, insieme alla sua compagna. Poco dopo aver superato l’incrocio con Piazza San Pasquale, all’altezza del civico 263, il conducente sarebbe stato colto da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto.

La vettura avrebbe deviato la traiettoria verso destra, salendo sul marciapiede e impattando contro il muro di cinta della Villa Comunale, per poi ribaltarsi completamente sulla carreggiata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Il personale medico avrebbe tentato disperatamente di salvare l’uomo, praticando manovre di rianimazione e massaggio cardiaco per circa 60 minuti. Nonostante i prolungati sforzi, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 75enne.

Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale sono intervenuti per eseguire i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione della dinamica. Al fine di accertare le esatte cause della morte, la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.