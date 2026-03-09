Tragedia nel Napoletano, cade dall’albero e muore: aveva 35 anni e 3 figli piccoli

Tragedia a Vico Equense, nel Napoletano, dove un uomo di 35 anni è morto dopo essere precipitato da un albero. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità.

Vico Equense, uomo cade da un albero: è morto a 35 anni

Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri nella borgata di Massaquano. Stando a quanto reso noto da Il Mattino, il 35enne stava potando un albero di ulivo quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto.

L’uomo sarebbe precipitato per diversi metri per poi schiantarsi nei pressi di un ruscello. Sul posto sarebbero giunti gli agenti di polizia, i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino e speleologico della Campania.

I soccorritori avrebbero cercato di raggiungere tempestivamente l’uomo, per tentare di rianimarlo, purtroppo senza riuscirci. I sanitari, raggiunto il corpo senza vita della vittima, non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

Resta da chiarire la dinamica della vicenda. Al momento non è chiaro se l’uomo sia precipitato per un cedimento dell’albero, per un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio o per altre cause ancora non rese note. Il 35enne lascia sua moglie e tre figli piccoli.