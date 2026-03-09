Arriva il Vortice dal Nord Europa, tornano freddo e temporali al Sud: da quando

Stando alle previsioni meteo, è in arrivo sul nostro paese un freddo e piovoso Vortice, proveniente dal Nord Europa, che darà il via ad una nuova fase di maltempo nel corso del weekend.

Meteo, arriva il Vortice dal Nord Europa: freddo e temporali

Secondo le stime de Il Meteo, dopo giornate soleggiate dalle temperature quasi primaverili, sul finire della settimana si assisterà ad un ritorno del maltempo diffuso in tutta Italia. Un peggioramento che avrà inizio già nel corso di questa settimana, con il cedimento della struttura anticiclonica che per giorni ha dominato il Mediterraneo.

La causa è da ricercarsi nel passaggio di una persistente circolazione ciclonica, carica di correnti fresche e instabili, che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel weekend. Proprio nei giorni conclusivi della settimana, infatti, dalle lande più settentrionali del Vecchio Continente, un profondo vortice, alimentato da aria fredda, inizierà il suo viaggio verso l’Europa, dando vita ad un secondo vortice che avvolgerà completamente l’Italia.

La nuova fase temporalesca dovrebbe raggiungere il suo culmine nella giornata di sabato 14 marzo tra forti piogge e locali temporali, accompagnati anche da qualche nevicata sui rilievi alpini. Anche le temperature subiranno un repentino calo.

Domenica 15 marzo il vortice sposterà il suo raggio d’azione verso Sud, causando ancora una volta temporali, anche molto intensi. Anche qui i termometri inizieranno a calare, facendo ritornare nuovamente il freddo. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire le proiezioni attuali.