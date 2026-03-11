Rissa in strada a Napoli, un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato: cosa è successo

Attimi di paura nella serata di ieri, 10 marzo, a Napoli, nello specifico in via Toledo, dove un ragazzo di 13 anni sarebbe rimasto ferito dopo essere stato accoltellato alla gamba.

Napoli, rissa a via Toledo: ragazzo accoltellato alla gamba

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava nella celebre via dello shopping napoletana quando avrebbe tentato di sedare una rissa. Non si sa, al momento, chi sono le persone coinvolte nella probabile discussione, né se avessero particolari rapporti con la vittima.

Il minore sarebbe stato colpito con un’arma da taglio alla coscia destra. Subito dopo il ferimento sarebbe stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Al nosocomio sono giunti anche i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro per dare il via alle indagini del caso.

I medici hanno soccorso il ferito e diagnosticato una prognosi di 7 giorni. Per fortuna, dunque, nonostante la lesione riportata, non rischia la vita. Intanto proseguono gli accertamenti per risalire ai presunti aggressori e ricostruire con esattezza l’accaduto.