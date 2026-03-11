Napoli, la Linea 6 della Metropolitana resterà aperta fino a tarda sera: da quando e orario

A partire da lunedì 23 marzo 2026, la Linea 6 della Metropolitana di Napoli prolungherà gli orari di esercizio garantendo il servizio fino alle ore 21:30 nei giorni feriali. Ad annunciarlo è stato l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza.

Napoli, Linea 6 aperta fino a tarda sera: l’annuncio di Cosenza

“Ci siamo. Questa notte è stato siglato l’accordo fra ANM e i Sindacati. Da lunedì 23 marzo, o comunque appena abbiamo il via libera da Ansfisa, Linea 6 prolunga l’orario fino alle 21.30, nei giorni feriali. Il massimo che si può fare con i treni attuali, ma stiamo lavorando intensamente per mettere in esercizio i nuovi. I primi entro fine anno” – queste le parole dell’assessore Cosenza.

“Un grazie per l’enorme sforzo organizzativo di ANM e un grazie ai Sindacati che hanno aderito a questo nuovo avanzamento. ANM con i suoi 100 milioni di passeggeri all’anno, il 40% del trasporto pubblico giornaliero in Campania, è sempre più un riferimento nazionale“.

La Linea 6 al momento rimane attiva fino alle 15:30 con diversi convogli in corsa attraverso ben 8 stazioni, per un percorso di circa 6 km e un tempo di percorrenza di 15 minuti. Già a margine dell’inaugurazione del servizio era stata annunciata la messa in servizio di nuovi treni realizzati da Hitachi Rail.