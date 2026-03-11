Il Comune di Napoli assume Babysitter, paga di 14 euro all’ora: come fare domanda

Il Comune di Napoli ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di babysitter da impegnare nell’assistenza dei bambini dai 0 ai 36 mesi. L’iniziativa si affianca al secondo bando indetto, riguardante il cosiddetto voucher babysitteraggio: un servizio messo a disposizione dei cittadini che hanno bisogno dell’aiuto di una babysitter.

Il Comune di Napoli assume babysitter: come fare domanda

L’amministrazione comunale ha diffuso l’avviso dedicato all’istituzione dell’elenco delle babysitter da impiegare nel servizio di babysitting per bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro delle donne.

Tra i principali requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di babysitter la maggiore età, la residenza nel Comune di Napoli da almeno 6 mesi e una formazione specifica in ambito educativo. Per presentare domanda basterà compilare il modulo presente sul sito del Comune di Napoli (completando i campi richiesti e inserendo gli allegati necessari) da inoltrare via PEC all’indirizzo mercato.lavoro@pec.comune.napoli.it.

Il ruolo di accudimento consiste nello svolgere il lavoro di assistenza di minori quali attività di

animazione, nutrizione, cura e controllo, in momenti di assenza di entrambi i genitori. Le persone che saranno assunte dovranno assistere i bambini a domicilio delle famiglie residenti nel Comune di Napoli che saranno ammesse al progetto.

L’operatore dovrà accudire almeno 2 bambini contemporaneamente e la tariffa oraria corrisposta sarà di 14,06 euro. Trattandosi di voucher della durata di 4 ore al giorno, il compenso giornaliero sarà di 56, 24 euro al giorno.

Alla stessa sezione del sito del Comune è disponibile anche il modulo per i genitori che sono intenzionati a richiedere il servizio di babysitting gratuito, richiedendo l’apposito voucher. Potranno beneficiare dell’agevolazione le donne in età lavorativa (fatto salvo il caso delle famiglie monoparentali con la sola presenza del padre) con almeno due figli di età compresa tra 0 e 36 mesi da affidare contemporaneamente al servizio di babysitteraggio, residenti nel Comune di Napoli e in possesso dei requisiti indicati. Il termine per la presentazione di entrambe le domande è fissato per il 10 aprile alle ore 12:00.