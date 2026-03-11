Ilary Blasi: “Sal Da Vinci al mio matrimonio? Doveva cantare ai 18 anni di Chanel. Ha promesso”

Con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci ha conquistato il consenso dell’Ariston, vincendo il Festival di Sanremo, preparandosi a spiccare il volo anche come protagonista dei matrimoni di alcuni personaggi dello spettacolo: in particolare Ilary Blasi, probabilmente prossima alle nozze con Bastian Muller, ha espresso il suo apprezzamento per il cantante partenopeo.

Ilary Blasi: “Sal Da Vinci al matrimonio? Doveva venire alla festa”

La conduttrice romana sarà ancora una volta al timone del Grande Fratello Vip e proprio in occasione del lancio del programma, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato anche della sua storia d’amore con l’imprenditore tedesco.

Tra le opinioniste di questa edizione ci sarà Selvaggia Lucarelli, pronta anche lei a convolare a nozze nella primavera del 2027. Ad accomunare le due donne dello spettacolo c’è proprio Sal Da Vinci: entrambe avrebbero espresso la volontà di poter ospitare il cantante napoletano al proprio ricevimento.

“Sal Da Vinci avrebbe dovuto essere presente alla festa per i 18 anni di mia figlia Chanel. Poi non c’è stata occasione ma mi ha promesso che la prossima volta se lo chiamo viene. Quindi c’è una promessa ma dipende da chi si sposa prima tra me e Selvaggia. Alla fine ci sposiamo insieme così dividiamo le spese del buffet e abbiamo anche il cantante” – ha detto la Blasi.