In ospedale con la gola tagliata, tragedia nel Napoletano: Giuseppe è morto a 19 anni

Sarebbe deceduto Giuseppe Lucarelli, il ragazzo, morto a soli 19 anni, che era giunto pochi giorni fa al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano, poi trasferito a Villaricca, con una grave ferita alla gola. A darne notizia della scomparsa è Il Mattino.

Giugliano, gola tagliata: è morto il ragazzo di 19 anni

Il giovane sarebbe giunto al nosocomio con una profonda ferita alla gola che avrebbe lesionato anche una parte della giugulare, provocando ragazzo una importante emorragia. Le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito critiche, tanto da spingere i medici a praticare un intervento salvavita, particolarmente delicato, all’ospedale di Villaricca.

Nonostante i tentativi messi in campo dall’equipe medica, dopo alcuni giorni di agonia, il 19enne si è spento. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, fino ad ora unita nella preghiera e nella speranza di un epilogo diverso.

Il ragazzo era giunto lo scorso lunedì al pronto soccorso. Sulle cause del ferimento ancora non ci sono certezze: stando ad una prima ricostruzione della vicenda, per gli inquirenti potrebbe essersi trattato di un incidente domestico. Resta, tuttavia, ancora tutto da chiarire.

“Il tuo essere così buono non era fatto per rimanere su questo mondo, Dio sceglie sempre i migliori per avere accanto e questa volta ha scelto te. NOn ti dimenticherò mai ,sei stato strappato alla vita troppo presto, avevi sogni da realizzare, ti mando un bacio e un forte abbraccio fin lassù mio caro Giuseppe Lucarelli” – si legge nel post di un amico.