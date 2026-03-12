Michelle Comi indigna Napoli: “Sal Da Vinci è un terrone. Cosa fa un terrone a Sanremo?”

Sta diventando virale sul web l’intervista di Michelle Comi rilasciata a La Zanzara di Giuseppe Cruciani: l’influencer e creator avrebbe parlato della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo, pronunciando ancora una volta frasi razziste contro Napoli e il Sud.

Michelle Comi: “Sal Da Vinci, un terrone a Sanremo”

“Sal Da Vinci? So che è un terrone, è napoletano. Terrone non come insulto, come terrone del Sud. Ma cosa ci fa a Sanremo? Non è l’Eurovision” – ha detto Michelle Comi, scatenando la reazione indignata del pubblico partenopeo.

La Comi, star di Onlyfans divenuta “celebre” soprattutto per le sue controverse posizioni sull’emancipazione femminile e il patriarcato, è già nota per aver espresso il suo dissenso verso la città napoletana.

In una recente intervista, sempre rilasciata a La Zanzara, aveva, infatti, dichiarato: “Napoli come il Burundi? Non ho parlato male, ho detto semplicemente la verità. Più o meno siamo là, come usanze e altro. So che lanciano la spazzatura dal balcone. Io non ci sono mai stata però ho detto semplicemente che hanno usanze barbare, sono un po’ indietro con i tempi, non sono troppo civilizzati“.

“Non ho nulla contro i terroni ma hanno usanze diverse da noi del Nord. Non potrei girare con un Rolex a Napoli ma neanche io ci potrei proprio girare a Napoli, mi scipperebbero tutto. Non so se riuscirei a comunicare con un napoletano perché hanno proprio una lingua totalmente differente”.

Parole che ancora una volta si commentano da sole, scatenando la pronta reazione dei napoletani. Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli ha segnalato le dichiarazioni offensive dell’influencer.